Harold Mayne-Nicholls descartó llegar a la vicepresidencia de la U: 'No me dieron razones'

Finalmente Harold Mayne-Nicholls no será parte de Universidad de Chile. El expresidente de la ANFP sostuvo por medio de redes sociales que su eventual llegada a la vicepresidencia de Azul Azul se cayó.

En el escrito, el periodista asegura que no le dieron ninguna repuesta al proyecto que presentó, ni los argumentos de por qué no sería parte de la consesionaria laica.

"Me acaban de avisar q la VPresidencia d @udechile no va. No me dieron razones. Tampoco las pedí. No niego q me motivaba la idea y x eso presenté un proyecto ambicioso. Agradezco a los seguidores e hinchas de la U todo el apoyo q me dieron. Ahora a analizar otras ofertas", sostuvo Mayne-Nicholls en su cuenta de Twitter.

Desde Azul Azul por su parte, no se han manifestado sobre la situación.