Harold Mayne Nicholls: 'No es la primera vez que converso con Universidad de Chile'

Harold Mayne Nicholls asistió a la Gala del Tenis para presenciar la premiación a los mejores tenistas nacionales de este 2018. El expresidente de la ANFP confirmó en dialogo con ADN que ha mantenido conversaciones con el cuadro de Universidad de Chile para sumarse al proyecto 2019.

"El interés existe. Me invitaron a presentar un proyecto para una vicepresidencia ejecutiva de Universidad de Chile. Lo presenté y según tengo entendido se han dado en el directorio un plazo para analizarlo bien y entregarme una respuesta para ver si les parece atractivo para el futuro de Universidad de Chile".

Además, aseguró que ya había estado en conversaciones con el cuadro universitario en otras oportunidades y no descartó partir a otros clubes. "No es primera vez que converso con Universidad de Chile. Lo que pasa es que otras veces no ha trascendido nomas. Y sí, tengo otras posibilidades y otros clubes interesados. He conversado con ellos y el primer proyecto que satisfaga a ambas partes me iré a trabajar allá. Si no, no pasa nada".

Sobre las elecciones de la ANFP, Mayne Nicholls aseguró que no tiene ninguna molestia con los resultados. "No tengo ningún resquemor ni rencor contra nadie. No se pudo, se hizo el esfuerzo. Pro no habría perdonado haberme quedado en la casa viendo desde afuera sin tratar de contribuir".

Hace un par de semanas estuvo en Inglaterra compartiendo junto a Marcelo Bielsa. El director de la fundación "Ganamos Todos" aseguró que se mantiene pendiente del presente chileno. "Tiene muchos recuerdos. Está bastante al tanto de lo que pasa en nuestro país y en todo el mundo. Siempre salen temas cuando conversamos temas relacionados con ello".