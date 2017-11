Harold: "A Bielsa hay que convencerlo con un proyecto serio"

Las opciones de Marcelo Bielsa en la Roja, pues en Francia se señala que fue despedido del Lille, ilusionan a todos los hinchas.

Por lo mismo, Los Tenores le consultaron a Harold Mayne Nicholls por su visión de un nuevo proceso del "Loco". "No soy el vocero de Bielsa, no se qué va a pasar y cual es la intención de la ANFP. Como hincha, por supuesto que me parece una buena carta para asumir y espero que se acerquen a conversar con él", señaló.

En esa misma línea, el expresidente de la ANFP apuntó que "hay que convencerlo con un proyecto serio y herramientas atractivas para poder trabajar. Más que eso no puedo contestar, no tengo contacto con la ANFP y no se sabe si lo están buscando".