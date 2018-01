Hans Podlipnik y ninguneo del "Chino" Ríos: "Fue una broma"

Este jueves se filtraron unos audios donde Marcelo Ríos ninguneaba a Hans Podlipnik y le daba particulares consejos sobre su carrera tenística, causando tanto revuelo, que muchos se preguntaron si efectivamente el extenista se lo decía en serio o en tono de broma.

En los mensajes, el "Chino" le decía a "H-pod" que "eres más profesional que la mierda, no comes mierda, te acuestas a las 6 de la tarde, te levantas a las 3 de la mañana. Haces todo bien y eres como la callampa y te va como el hoyo. Eso no es justo".

Agregando que "Federer no hace ni una huevada y gana, tú te sacas la mierda y no ganas. No entiendo. La vida es injusta (...) Dedícate al hueveo ahora y te va a ir mejor (sic)".

Pero tras hacerse público los mensajes, El Mercurio asegura que Podlipnik decidió no darle mucha importancia al asunto, manifestando que todo se trató de una broma del ex número uno del mundo hacia su persona.

"No voy a comentar sobre qué pasó en la interna, sólo que fue una broma. El 'Chino' siempre da excelente consejos, es un gran tenista y una gran persona con todo el equipo", destacó el doblista.