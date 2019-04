Gustavo Quinteros tras derrota ante Libertad: 'Fuimos muy superiores'

Pese a la derrota frente a Libertad de Paraguay, el DT de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se mostró conforme por el juego mostrado por sus pupilos y aseguró que "fue un partido que el resultado no tiene nada que ver con lo que sucedió en el campo".

"Creo que Católica mereció mucho más, jugó mucho mejor que el rival, generó más situaciones. Pero bueno, enfrentamos un rival que tiene la virtud de llegar muy poquito y convertir", explicó.

Para el técnico, "la contundencia en el fútbol es fundamental. Pero a mí como entrenador me deja muy tranquilo cómo jugó el equipo, generó mucho, atacó más que el rival, sufrió menos hasta que hicimos los cambios".

"Cuando el rival te llega dos veces y te concreta, es difícil. En un momento donde íbamos ganando y el partido estaba controlado, fue un golpe duro. En dos o tres minutos, nos hacen dos goles. Después con los cambios arriesgamos demasiado y se generaron más espacios, pero creo que en general merecimos más", reiteró.

En comparación con el partido disputado en el Defensores del Chaco, Quinteros fue enfático en reconocer que "en Asunción nos superaron, pero acá fuimos muy superiores".

"El fútbol tiene estas cosas, a veces no se concreta o te hacen goles por ahí que te golpean y que no son generadas de una superioridad futbolística. Pero hoy en el juego no fuimos superados para nada, en situaciones de gol a favor, tampoco. Eso me deja tranquilo. Por supuesto, la bronca y la angustia de haber perdido los puntos", cerró.