Gustavo Quinteros sobre el accidente de Benjamín Vidal: 'Fue desagradable la sorpresa'

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros analizó el presente del club y también el accidente donde estuvo vinculado el jugador Benjamín Vidal.

Tras darse a conocer el incidente, el técnico aseguró que fue lamentable lo ocurrido en la noche del día miércoles. "Fue algo desagradable la sorpresa. Algo aislado porque venimos hace tres meses trabajando y nunca habíamos vivido algo parecido. Fue un error grave que cometió un profesional".

Además, aseguró que no tendrán en consideración a Vidal por un tiempo. "Nosotros seguramente no lo vamos a tener en cuenta, pensando que él no está entrenando porque necesitamos jugadores concentrados y vinculados de lleno en lo que tiene que hacer el plantel para los partidos que vienen".

Luego de ser consultado por la posibilidad de dirigir la selección chilena, Quinteros aseguró que si bien sería un honor, él está mentalizado en trabajar con los cruzados hasta que finalice su contrato. "Hoy por hoy hay un entrenador y yo estoy pensando en Católica. L o único que quiero es que la selección chilena le vaya bien. Si mantiene un nivel regular los 90 minutos el equipo va a aparecer. Para mí siempre es un orgullo que me tengan en cuenta, pero estoy muy feliz en Católica. Pienso en terminar el contrato acá y si hay una opción en el futuro se analizará. Hoy por hoy solo el apoyo para el entrenador que está trabajando".

Sobre la eventual nominación de Edson Puch y José Pedro Fuenzalida, el técnico señaló que se lo merecen y sería positivo que le llamen a más jugadores. "Ojalá. Yo lo que quiero es que hayan muchos jugadores de Católica seleccionables. Los motiva mucho, y necesitaríamos que estén todos los que nombraste. Han demostrado que tienen nivel para al menos ser tenido en cuenta".

El próximo partido de los cruzados será ante Curicó Unido el domingo 31 de marzo a las 18:30 horas.