Gustavo Quinteros: 'Los goles al comienzo nos pesaron todo el partido'

Gustavo Quinteros analizó la derrota de Universidad Católica en su debut frente a Libertad por Copa Libertadores.

El entrenador aseguró que la temprana apertura de la cuenta terminó jugándole en contra para el desarrollo del encuentro. "Los dos goles al comienzo nos pesaron todo el partido y nos hizo regalar espacios que no eran los esperados. No pudimos empatar, fallamos dos y ellos vinieron con todo en los minutos finales".

Sobre los errores al comienzo del partido, el técnico cruzado confesó que no pudieron conectarse de buena forma en el desarrollo del juego. "Son dos jugadas inesperadas, pero podemos plantearnos que hablamos mucho de no hacer faltas y la jugada del partido fue una falta. Yo creo que no ligamos. Estuvimos 2-0 abajo y el rival no tuvo ocasiones claras".

El exentrenador de la selección de Ecuador confesó que pecaron de inocentes en el transcurso del partido. "El equipo hizo esfuerzo muy grande. Cuando nos hacen el tercero, anímicamente nos derrumba. Tenemos que estar más concentrados y metidos. Pecamos de inocentes".

Los cruzados se medirán el sábado frente a Unión La Calera a las 20:00 horas por el torneo nacional.