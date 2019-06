Gustavo Quinteros: 'Estamos buscando opciones en caso de que Edson se vaya'

Universidad Católica aún no puede terminar la primera ronda del campeonato nacional, ya que todavía tiene pendiente el duelo ante Unión Española por la fecha 14, pese a eso, Los Cruzados ya comienzan a proyectar el plantel para el segundo semestre, donde la gran interrogante es la continuidad de Edson Puch.

El futuro del delantero está en negociaciones y el técnico de la UC, Gustavo Quinteros confesó los deseos de "El Comando": "Edson se quiere quedar, la familia se quiere quedar, nosotros queremos que se quede, los compañeros quieren que se quede, el club va a hacer todo lo posible para que él pueda continuar en católica. No depende todo de él, si dependiera de él no tengo dudas que se queda por lo menos hasta a diciembre, pero se tiene que negociar con el club que tiene los derechos deportivos y no es fácil porque son clubes grandes, y este es un jugador de selección que seguramente puede tener oportunidades en otros clubes".

Ante la incertidumbre de la continuidad del ex jugador de Deportes Iquique, Quinteros ya comienza a mirar diferentes opciones para reemplazar a Puch, "estamos buscando opciones en caso de que Edson se vaya, tratar de ver que opción podemos incorporar para no debilitar. Difícil reemplazarlo pero tratar de tener una opción y tenerla en cuenta en caso de que Edson se vaya".

Jeisson Vargas es uno de los futbolistas que podría verse beneficiado por la partida de Puch y así lo comento el DT cruzado, "nosotros a Jeisson lo queremos mucho, él venía de estar inactivo un tiempo largo, después vino, tuvo un inconveniente personal que a todos nos afectaría cuando tienes inconvenientes personales, él no pudo estar al 100%, tuvo lesiones entendibles. Lo vamos a esperar hasta el final, es jugador que tiene mucha calidad, que podría ser de gran aporte para el equipo, lo estamos llevando de a poco, es muy probable que él pueda jugar y tener minutos en estos partidos de Copa Chile. Es un jugador importante para nosotros".

Los cruzados enfrentarán este sábado 8 de junio a Deportes La Serena por la segunda fase de la Copa Chile, donde Vargas podría sumar minutos.