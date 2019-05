Gustavo Quinteros elogió a Independiente del Valle y aseguró que la altura no será problema

Gustavo Quinteros analizó el desafió de Universidad Católica en Copa Sudamericana, donde se medirá ante Independiente del Valle.

El entrenador aseguró en conferencia de prensa que están preocupados del nivel que será su rival, dejando de lado el "miedo" a la altura. "No me preocupa tanto la altura, como el rival que vamos a enfrentar. Conozco a la mayoría de los jugadores. Juegan bien y la altura es secundaria. Tenemos que jugar de la manera en la que hemos entrenado, no haciendo un partido de ida y vuelta".

Sobre la baja de Sebastián Sáez y Benjamín Kuscevic, Quinteros confesó que es una pena no contar con ellos, sin embargo podrán ser reemplazados de buena manera. "Saez y Kuscevic son bajas muy importantes, son jugadores claves para este tipo de partidos. Son muy importantes para el grupo, pero tenemos jugadores que los van a reemplazar muy bien".

Ante la ausencia de jugadores cruzados en la nómina para la selección sub-23 que irá a competir a Francia, el técnico señaló que le hubiese encantado que los jugadores se sumaran a los trabajos comandados por Bernardo Redín. "Me hubiese puesto más feliz si ellos hubieran ido. Tenemos el 30 de mayo la vuelta de la Sudamericana y el 1 de junio juegan en Francia. La institución habló con la federación y les informó que en la noche del 30 estarían liberados. A mí me pone un poco triste, porque los jugadores quieren estar en la selección. Era fundamental tenerlos porque estamos defendiendo un cupo en la Sudamericana".

El duelo ante Independiente del Valle será el día jueves 23 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Olímpico “Atahualpa” de Quito.