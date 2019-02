Gustavo Quinteros analizó la posibilidad de sumar nombres al plantel de Universidad Católica

Gustavo Quinteros dialogó con los medios de comunicación sobre el presente de Unviersidad Católica tras los amsitosos de pretemporada que disputarone n Viña del Mar.

El entrenador de los cruzados elogió la llegada de Jeisson Vargas al plantel para reforzar al equipo pensando en el campeonato. "Jeisson Vargas nos entrega muchas variantes en ataque, al igual que Pinares y Puch. Lo vamos a trabajar de la mejor manera”.

Además aseguró que están pensando en nombres para reforzar la delantera del equipo y allí aparece la posibilidad de Luís Leal, delantero de Newells Old Boys. "Puede que esté en una lista de posibles, pero no me gusta hablar públicamente de nombres, algunos pueden venir y otros no. Tenemos un delantero como Sebastián que pivotea muy bien, se asocia, se retrasa, entonces necesitamos también un jugador que tenga una característica distinta".

Otra de las posiciones que busca potenciar es el mediocampo, pues Quinteros afirmó que están pensando en sumar un volante con características defensivas. "Estamos buscando un volante central chileno, si es posible, con características específicas. Hoy creo que el plantel que tenemos es muy competitivo".

Los cruzados debutarán el día viernes 15 de enero por el torneo nacional frente a Coquimbo Unido a las 20:00 horas en condición de visitante.