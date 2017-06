Gustavo Moscoso: "No podemos arriesgar a las figuras de Chile"

Gustavo Moscoso es uno de los delanteros más importantes que ha pasado por la selección. El formado en Universidad Católica, ahora radicado en México, tuvo el honor de marcar el descuento ante Alemania en el Mundial de España 1982.

En conversación con Los Tenores, se dio el tiempo para analizar el empate 1-1 con los germanos en la Copa Confederaciones. "Son dos de los tres equipos más importantes del torneo y se vio un partido parejo, con mucha categoría. Alemania es una potencia mundial y saben cómo jugar estos partidos. Es un empate importante", comenzó diciendo.

Después, su análisis pasó a un tono más crítico respecto a la falta de nombres en la "Roja". "En lo positivo, hay tres o cuatro jugadores de talla mundial, pero con eso no alcanza. Me preocupa la falta de recambio que se está viendo en la selección. Hoy el equipo bajó mucho en el segundo tiempo, eso se debe a la falta de dosificación", apuntó.

Pero sus palabras no se quedaron en eso, y mostró su preocupación de cara a Rusia 2018. "No podemos arriesgar a las figuras de Chile, menos jugar con futbolistas que no están al 100%. La clasificación será difícil si los nombres principales no están. Hay que seguir el ejemplo de los alemanes, para ellos importa más la renovación que los títulos", concluyó.

El combinado nacional, rumbo a la próxima Copa del Mundo, se encuentra en el cuarto lugar en las eliminatorias sudamericanas.