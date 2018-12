Gustavo Huerta: "No hemos conversado nada para el próximo año"

El entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta no podía esconder su alegría y emoción tras conseguir el ascenso a la primera división.

El exjugador del elenco minero había tomado al equipo durante la temporada pasada cuando estaban peleando por el descenso a la segunda división profesional y hoy coronó el retorno a la máxima categoría del fútbol chileno. "Tengo mucha emoción. Las diferentes etapas que he vivido en Cobresal me aferran muy fuerte con lo que es esta institución" explicaba Huerta.

Eso sí, su contrato terminó tras haber conseguido el ascenso. Pero el director técnico minero no escondió sus ganas de seguir al mando de Cobresal. "No puedo adelantarme a eso. No hemos conversado nada para el próximo año. Es un tema dirigencial. Me siento muy cómodo viviendo en El Salvador y en ese sentido las posibilidades de seguir si de mi dependieran, están" manifestó el exentrenador de Universidad de Chile

En los próximos días Gustavo Huerta se reunirá junto a la directiva albinaranja para conversar sobre su futuro.