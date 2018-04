Gustavo Flores será el técnico de la U ante Cruzeiro

Universidad de Chile fue sancionada tras infringir el reglamento disciplinario de la Conmebol y no podrá contar con Ángel Guillermo Hoyos en la banca ante Cruzeiro.



Los ayudantes del argentino no cuentan con la convalidación de sus títulos como técnicos, por lo que Gustavo Flores, preparador de arqueros, será el DT oficial en el duelo de este jueves por Copa Libertadores.



Ronald Fuentes confirmó la determinación desde Brasil y le deseó todos los éxitos al cuerpo técnico: "Espero que lo que puedan hacer Gustavo y Sebastián (Fabres) secundado por Guillermo pueda ser bastante bueno. Espero que no sea una complicación y que esto no vuelva a suceder".



"Presentamos todas las pruebas para evitar las sanciones, pero la Conmebol fue la que decidió", agregó el gerente deportivo azul.