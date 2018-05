Gustavo Canales: "En la U logré grandes cosas, pero fui más feliz en Unión"

Gustavo Canales se prepara para su despedida del fútbol, en la que realizará un partido amistoso el próximo 15 de junio tras colgar los botines a fines del año pasado.



El actual dirigente de Unión Española repasó su carrera, donde consiguió seis títulos con la Universidad de Chile, dos con los hispanos y uno con Arsenal de Sarandí.



"Le debo todo al fútbol, todo lo que tengo lo construí gracias al fútbol. Los logros siempre son lindos, pero me sentí un ganador cuando pude ganarle a la vida, salir de mi barrio y darle a mi familia un bienestar", dijo en conversación con El Mercurio.

El argentino nacionalizado chileno confesó que "en la U logramos grandes cosas, pero la exigencia es mayor y no terminas de disfrutar. Donde más feliz fui fue en Unión".



Además, aseguró que el peor momento de su carrera fue cuando arrojó doping positivo en 2012, mientras jugaba en Argentina: "Lo pasé muy mal, hice pasar muy mal a mi familia, y se llenó de dudas mi carrera".

Por último, eligió a los tres técnicos que más lo marcaron. "Tuve grandes tipos que me supieron dar una palabra en momentos importantes, como Martín Lasarte. Con Sampaoli jugué en el mejor plantel en que pude estar. Y el "Coto" Sierra me marcó de verdad, me dio la oportunidad de volver a Unión", concluyó.