Guillermo Soto: 'Me ilusiona entrar en alguna nómina de la selección'

Guillermo Soto ha sido una de las piezas claves de Palestino durante este arranque de temporada mostrando un buen nivel en el torneo local y en Copa Libertadores.

El lateral, en conversación con "El Mercurio" confesó que han mostrado cosas interesantes en la Libertadores, pero ha sido complicado plasmarlas en el torneo local. "De a poco vamos dando luces de que tenemos un buen equipo. En la Libertadores hemos mostrado cosas interesantes. Hemos tratado de compatibilizarla con el torneo nacional pero ha sido difícil. No tenemos un plantel amplio".

Pese a que se daba como un eventual seleccionado, Soto no fue convocado por Rueda a la gira en Estados Unidos. El jugador aseguró que seguirá trabajando para estar presente. "Me ilusiona entrar en alguna nómina y pelear un puesto, pero estoy tranquilo: si sigo haciendo las cosas bien, en algún momento va a pasar".

Si bien, su mejor nivel lo ha mostrado en Palestino, el defensor tricolor es formado en la Universidad Católica. Allí asume que no pudo debutar porque no estaba preparado. "Mirando para atrás y siendo autocrítico creo que me faltaban algunas cosas. Lo único que puedo reprochar es que trajeron algunos jugadores que tapaban un poco más el puesto".

El próximo partido de Palestino será ante Deportes Iquique el día domingo a las 16:00 horas en condición de visitante.