Guillermo Satt tras avanzar de fase en "El Gringo" de Arica: "Acá soy local, vengo con todo a ganar

Cristóbal Arriagada Grusic, enviado especial de ADN.





Este jueves se desarrolló la tercera fecha de "El Gringo Maui Arica Pro Tour 2018", válido por la qualifyng series de la World Surf League, donde 64 de los 114 competidores se instalaron en instancias definitivas a tres días del término del torneo.



El ariqueño Guillermo Satt conversó con ADN Deportes tras conseguir el paso a la siguiente fase y aseguró que va por el título pensando en los puntos para acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Vengo muy motivado para Arica. Es mi casa, soy local acá y me gustaría ganar el evento. Vengo con todo a ganar", dijo con total confianza el actual Top 100 del mundo.



Satt lamentó las condiciones climáticas cuando le tocó surfear esta mañana, no obstante, quedó conforme con su desempeño. "Ayer las olas estaban increíbles, me hubiese gustado surfear ayer para mostrar mi nivel de tubo. Hoy estuvo súper lento, pero logré avanzar al siguiente round", explicó.



El deportista nacional, de 25 años, mira de reojo Tokio 2020 y se pone como objetivo conseguir uno de los diez cupos para la World Surf League y ser el primer chileno en llegar al Tour Mundial.



Guillermo Satt junto a los organizadores y el alcalde de Arica Gerardo Espíndola.



"Soy uno de los 11 becados del Comité Olímpico para camino a los JJ.OO. Tengo que clasificar este año dentro de los diez primeros para el próximo entrar al World Tour y ahí poder luchar con los Top 36 del circuito. La idea es llegar ahí y ser el primer chileno en lograrlo", indicó.



Por otro lado, Francisco Gana, uno de los organizadores del evento de tabla más importante del país, destacó la alta convocatoria y calificó "El Gringo Maui Arica Pro Tour 18" como un clásico del surf mundial.



"Hay competidores de muy alto nivel, muchos dentro de 100 mejores del mundo; australianos, americanos, japones, europeos y latinoamericanos. Se está confirmando que es uno de los principales eventos de Sudamérica, el más importante de Chile y uno de los más importantes del mundo", señaló en conversación con ADN.

"La convocatoria fue sumamente importante, estamos felices por eso. El evento ya es un clásico del surf mundial, el gringo es una ola muy peligrosa, muy potente", agregó.







Los números de "El Gringo Maui Arica Pro 2018":



-El torneo entrega 3000 puntos para las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



-US$ 75 mil es el monto a repartir en premios entre los participantes.



-17 chilenos se inscribieron dentro de los 114 competidores.



-Las olas ariqueñas de "El Gringo" alcanzan hasta los cuatro metros de altura.



-El vasco Aritz Aranburu (25°) es el mejor rankeado y favorito para quedarse con el torneo.