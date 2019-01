Guillermo Maripán entregó sentido mensaje por el fallecimiento de Hugo Alarcón

Se siguen sumando condolencias por el fallecimiento del joven futbolista Hugo Alarcón. En esta oportunidad fue el defensor central de la selección chilena, Guillermo Maripán, quién entrego un mensaje a través de su cuenta de Instagram con imágenes del zaguero junto a Alarcón.

"Hoy hermano me desordenas la vida, hoy me vuelvo frágil. Miro al cielo y no encuentro respuesta para este momento tan impredecible, hoy me hundes, donde más profundo pueda llevarme esta tristeza", es una parte del sentido mensaje que publicó el defensor del Alavés.

Maripán compartió con el fallecido jugador desde las divisiones inferiores de Universidad Católica y desde ahí se puede notar que crearon un importante lazo de amistad junto a otros cadetes de la UC.

"Hoy te quedas conmigo y te quedas hasta mi final", agregó el ex jugador cruzado ante el deceso de Alarcón.

De esta manera se siguen sumando diferentes muestras de aprecio ante el fallecimiento del jugador formado en Universidad Católica.