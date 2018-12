Guillermo Barros Schelotto y su salida de Boca Juniors: 'Me quiero ir en paz'

La derrota en la final de la Copa Libertadores y ante el clásico rival fue un golpe demasiado duro. El director técnico Guillermo Barros Schelotto y el Club Atlético Boca Juniors se alejaron definitivamente este viernes.

Tras llegar al banco xeneize en 2016 el DT de 45 años deja atrás dos títulos en la Liga de Argentina. "Les quiero agradecer a la dirigencia, a los empleados de Boca, a los jugadores, porque el trabajo de uno se ve en la cancha a través de los futbolistas pero debe tener el apoyo de la dirigencia y de cada empleado de Boca", manifestó.

"Hoy me quiero ir en paz. Que di todo, me voy en paz con el hincha, no quiero tener razón, en algún momento nos volveremos a ver. Cuando me fui como jugador no sabía que iba a volver como técnico y ser campeón. Me voy con mucho afecto al hincha de Boca que me ha tratado increíble", finalizó Barros Schelotto.