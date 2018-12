Guillermo Barros Schelotto: 'Lo único que tengo es tristeza'

Ayer tras la victoria de River Plate, el director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto aplaudió la actitud de sus jugadores por la entrega durante el partido.

El exentrenador de Lanús aseguró que no le puede reprochar nada a ninguno de los que estuvo en cancha porque a su juicio, representaron todas sus ideas. "Les dije a los jugadores que me había sentido representado. No hay reproches ni nadie se guardó nada. Fue un partido parejo".

A juicio de Barros Schelotto, el partido fue un trámite parejo hasta el segundo gol de River. De ahí en más se vieron superados. "Después del empate ninguno dominaba hasta la expulsión, cuando ellos sí tomaron el dominio del partido. En el alargue igual lo fuimos a buscar. Tuvimos el empate con el palo de Jara, con dos hombres menos".

Sobre la derrota, señaló que el vestuario estaba sumido en tristeza, pero que de igual forma felicitaba a River Plate por la obtención del título. "Lo único que tengo es tristeza por no ganar la copa y dársela a la gente de Boca. En el vestuario también hay mucha tristeza. Hay que felicitar a River que es el campeón, ganó la Copa. Y la verdad es que era una final que cualquiera de los dos podía ganar".

El futuro del director técnico de Boca Juniors se ve complejo en el cuadro bostero pues no renovaría y su destino estaría cerca de Brasil.