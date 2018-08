Guerra y el fallido regreso de Pinilla: "Lamentamos lo que pasó, pero queremos dar vuelta la página"

Nicolás Guerra conversó con los medios en el CDA y se refirió a la conversación que tuvo el cuerpo técnico con el plantel tras las salidas de Mauricio Pinilla y Ángelo Araos.



"La charla de ayer fue muy buena. Lo conversado fue una opinión compartida. Queremos dar vuelta la página, estamos pensando en el domingo. Queremos sacar los tres puntos que los necesitamos", dijo el delantero.



"Lamentamos lo que pasó, pero queremos dar vuelta la página. Hay que enfocarnos en el torneo que es lo que importa", agregó.



Al ser consultado por las partidas de ambos jugadores a un día del duelo con Antofagasta, Guerra señaló: "Fue extraño. Fue un bajón muy fuerte, pero tuvimos que dar vuelta la página y pensar en el partido del domingo, que no fue un buen partido. Nos afectó, nos dolió a todos, pero no podíamos hacer nada".



Por último, solo tuvo palabras de elogio para "Pinigol": "De él aprendí mucho. Es un gran futbolista, gran persona, que jugó por varios clubes de Europa. Tiene una gran trayectoria y me llevo lo mejor de él como compañero de equipo".