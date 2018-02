Guede tras igualar ante O'Higgins: "Tener dudas con este plantel sería una falta de respeto"

Colo Colo igualó 1-1 ante O'Higgins por la cuarta fecha del Torneo Nacional y se llenó de dudas de cara al debut del próximo martes por la Copa Libertadores ante Atlético Nacional.



El técnico Pablo Guede puso paños fríos al irregular momento de los albos. "La primera parte no me gustó, la segunda sí, cuando anticipamos, robamos y las divididas fueron nuestras. Me deja tranquilo que lo pudimos hacer durante 50 minutos, pero hay que detectar el porqué no tuvimos esa actitud en el primer tiempo", dijo el argentino.



Sobre los aspectos a mejorar de cara al duelo con los cafeteros: "Hay que presionar de mucha mejor manera, saber dónde tiene que ir cada uno para poder robar la pelota de buena manera".



Además, descartó estar nervioso para la Libertadores y señaló: "La duda mata al hombre, después de un año y medio, tener dudas con este plantel sería una falta de respeto. Si no funcionáramos no habríamos hecho el segundo tiempo que hicimos, no hay razón para estar nervioso".