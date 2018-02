Guede responde a Dante Poli por cuestionamientos a Paredes y Valdivia: "Es una falta de respeto"

Pablo Guede asistió a Fox Sports Radio y conversó de todos los temas junto a los panelistas de ese programa.



Pese al fluido diálogo, el DT del Cacique no aguantó el cuestionamiento de Dante Poli sobre el nivel de Esteban Paredes y Jorge Valdivia de cara a la Copa Libertadores.



El estratega comentaba que perfectamente podía jugar con ambos jugadores en delantera en el torneo continental y aseguró que "no es que pueden convivir, es que lo pueden hacer fantásticamente".



Poli no estuvo de acuerdo con la opinión de Guede y le replicó: "A nivel local, a nivel internacional no estoy tan convencido".



Tras el cuestionamiento del exjugador, el DT albo señaló: "Lo que acabas de decir es una falta de respeto. Con la calidad que tienen, la categoría que tienen, presumir de que a nivel internacional, Paredes estando a un gol de ser el máximo goleador internacional en las Copa Libertadores, me parece que ese comentario no es justo".



"Te estás poniendo el paraguas antes que llueva, deja que jueguen la Copa Libertadores, porque los últimos goles de Colo Colo en Copa Libertadores los hizo Paredes", agregó.



Además, argumentó que el "Mago" fue uno de los mejores jugadores internacionales de la selección chilena en los últimos partidos.





#FSRadioChile Pablo Guede le responde a Dante Poli sobre las dudas de Paredes y Valdivia en el plano internacional: "Es una falta de respeto el comentario, por la calidad y categoría que tienen" pic.twitter.com/htynG0nGxG — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) February 21, 2018