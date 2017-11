Guede pone fin a la polémica con Everton y llama a la gente a llenar el Monumental ante Curicó

Difíciles días ha tenido el entrenador de Colo Colo Pablo Guede tras el triunfo ante Everton en Viña del Mar, que le permitió a su elenco quedar como líder exclusivo del Torneo de Transición y con claras opciones de lograr el título.

El DT ha tenido que lidiar nuevamente con la polémica, tras ser acusado de mandar mensajes desde la tribuna pese a estar suspendido en el último cotejo.

Aparte de la denuncia del gerente de Everton, Carlos Oliver, se sumó la dura declaración del gerente deportivo de Unión Española, Fernando Díaz, quien afirmó que Guede y sus colaboradores "han burlado las reglas muchas veces"

Respecto a esta situación, el DT del Cacique sostuvo que "sólo puedo decir que se aceptan las disculpas del presidente de Unión".

Por otro lado, no quiso anticipar cualquier posibilidad de conquistar el título 32 en campeonatos nacionales.

"No estoy pensando más allá. No me voy a desenfocar en nada que no sea ganarle a Curicó (...) No me quita el sueño ser campeón, no me interesa la renovación, en el buen sentido de la palabra. Ya cometí el error el año pasado y ya habrá tiempo para conversar", aseguró.

Ante ello, el DT le mandó un mensaje al hueso de los hinchas colocolinos para el duelo ante los "Torteros" en Macul. "Tengan mucha paciencia, no podemos ganar 3-0 a los cinco minutos, pues al frente tendremos un rival muy complicado, que tiene una gran virtud, que siempre te hace daño. Les pido que llenemos el estadio y alentemos el equipo", lanzó.

Finalmente, Guede adelantó que para el trascendental choque del domingo Esteban Paredes será de la partida y que esperará hasta el sábado la inclusión del lesionado Óscar Opazo.