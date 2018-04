Guede ofreció disculpas a la U por afiche pegado en el camarín de Colo Colo tras el Superclásico

El técnico argentino, Pablo Guede, aprovechó durante su conferencia de despedida de Colo Colo de pedir disculpas a la Universidad de Chile, a raíz del polémico afiche dejado en el camarín de los albos tras la victoria en el Superclásico.



"Eso no se hace. No fui yo ni los jugadores, fue un empleado del club", aseveró, añadiendo que él no estaba al momento de ser publicada la imagen.



"Si yo hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado. Ante el triunfo me mantuve en silencio", expresó.



Guede cerró aquella intervención indicando que "le quiero pedir disculpas de parte del club porque no me pareció correcto lo del cartel".