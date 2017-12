Guede no se confía: "En la última fecha puede pasar cualquier cosa"

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, habló tras el triunfo de su escuadra ante Curicó en el Monumental, que los dejó a sólo una victoria de ser el campeón del torneo de Transición.

Consultado por qué se le complicó tanto el duelo, el DT le entregó todos los méritos a su rival.

"A mí Curicó no me sorprende, porque sé que es un muy buen equipo y ha tenido una extraordinaria temporada y sólo está pagando que es el recién ascendido. A veces no se les da meter gol, pero hacerle tres tantos a ellos es muy complicado, y yo me quedo con eso", aseguró.

En esa misma línea, agregó: "Creo que hoy no nos relajamos y el equipo jugó de la mejor manera. Corrió con una intensidad tremenda, como lo vienen haciendo hace bastante tiempo.

Sobre cómo afrontará esta semana y la última fecha ante Huachipato, aseguró que "tenemos un día menos, donde lo principal va ser recuperar a la gente, ya que estos partidos tienen mucho desgaste en todo sentido, tanto físico, mental y sentimental".

"Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, como ganar o perder el campeonato. Lo mejor que podemos hacer es preparar de buena forma el partido y trabajarlo de la manera adecuada, pero puede pasar cualquier cosa, aunque todas nuestras energías estarán en ganar el partido ante Huachipato", añadió.

Finalmente, Guede alabó el comportamiento que tuvo la hinchada alba que llegó este domingo en masa al estadio Monumental.

"La gente se comportó cien mil puntos, ya que siempre alentó y nos dio las energías para que el equipo siguiera atacando. Hoy fuimos todos uno y es lo que siempre tiene que ser Colo Colo", cerró.