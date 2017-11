Guede niega conversaciones para dejar Colo Colo: "Jamás he entregado ni mencionado mi renuncia"

"Mi mente no tiene lugar ni tiempo para pensar en el futuro, lo único que nos importa a todos en el club es el presente".

Éste es uno de los fragmentos de la carta abierta con la que el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, selló todas las especulaciones en torno a su posible salida de Macul, las que catalogó de, "una vez más, todas falsas".

"Con el presidente del club (Aníbal Mosa) estamos en constante contacto, conversamos y discutimos un sinnúmero de temas relacionados con Colo Colo, pero jamás le he entregado ni mencionado mi renuncia", señala la misiva.

Y agrega: "Considerando lo anterior, desmiento tajantemente las supuestas conversaciones con clubes de México, Asia, Estados Unidos e incluso con el Málaga. Todas mis energías y fuerzas están orientados al único objetivo que tenemos por delante: salir campeón con Colo Colo".





En la carta, Guede además se refiere al supuesto documento que preparaba sobre los incidentes en el partido frente a Deportes Temuco: "Aprovecho esta oportunidad para asegurarles que nunca existió esa 'famosa' carta con la que, según la prensa, iba a lanzar una 'bomba' para detallar cada uno de los acontecimientos y/o malos cobros referiles que hemos vivido durante mi estadía en Colo Colo. Esa carta no existe, nunca fue redactada ni pensada".

"La única carta que tuve en mi poder fue la de mi ayudante técnico Gustavo Grondona, carta que íbamos a presentar al honorable Tribunal de Disciplina, debido a la imposibilidad que tenía Gustavo para asistir a su citación. Sin embargo, una vez que el abogado del club nos informó que él mismo podía representarlo ante dicho tribunal, la cara fue eliminada", completa.

A estas alturas del torneo, añade, "no me interesa quién ni cómo filtran la información desde el interior del club a la prensa, pero les puedo asegurar que para desestabilizarnos necesitan mucho más que esto; los que buscan hacernos daño tienen mucho trabajo; no basta con inventar peleas, renuncias, cartas, etc.".

"Este equipo está más unido que nunca, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y la dirigencia estamos trabajando duro para darles a todos ustedes la estrella 32 (...) Como Colo Colo esperamos seguir contando con el aliento del pueblo colocolino en todo Chile, como siempre ha sido, son parte fundamental", concluye.