Guede dice que no se juega el puesto ante la U: No voy a dejar a los jugadores tirados

Para Pablo Guede, entrenador de Colo Colo, el clásico ante Universidad de Chile es especial, pero aseguró que no se juega el puesto y no está en sus planes renunciar si los azules salen victoriosos del Monumental tras 16 años.

"No lo voy a hacer porque estos jugadores se merecen todo y no los voy a dejar tirados. Lo mismo los directivos que me están apoyando constantemente", dijo en conferencia de prensa.

El argentino afirmó que en el clásico se juega lo mismo que todos, salvo el puesto.

"En particular no me juego nada especial. Uno lo vive por lo que es, por el marco que genera, por la gente nuestra que apoya. Pero algo puntual, todos jugamos estar ahí, meternos en el campeonato, acercarnos", dijo.