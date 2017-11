Guardiola vuelve a elogiar a Alexis y asegura que es un "gladiador"

El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, habló en la previa del duelo de su escuadra ante el Arsenal de este fin de semana, donde aprovechó de alabar al delantero chileno Alexis Sánchez.

"Es un jugador del Arsenal y siempre he dicho que es un gladiador y un ganador, pero es su entrenador quien tiene que hablar de él. A nosotros nos toca analizar por qué es tan importante para ellos e intentar controlarlo, ya que sabemos que es determinante".

En esa misma línea, el DT añadió que "mi opinión sobre Alexis, ya he hablado muchas veces al respecto, pero él es un jugador del Arsenal, así que no es correcto hablar de eso, especialmente antes de un juego en contra de ellos".

Finalmente, Guardiola se refirió al frustrado traspaso del delantero nacional a su escuadra a principios de temporada. "No es hora de hablar de eso, el mercado de transferencias ya se cerró y no me referiré más a eso por ahora", concluyó.