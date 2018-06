Guardiola descartó asumir la Selección de España

El director técnico catalán Josep Guardiola aseguró que no cree que comande alguna vez a la Selección de España. "Nunca lo seré porque nunca me lo ofrecerán. No me arrepiento de haber jugado con la selección", dijo el entrenador.

El encargado del Manchester United también descartó un regreso al FC Barcelona y precisó en una entrevista con el programa FAQS de TV3 que "como entrenador, imposible. Esa etapa en mi vida ya se ha acabado".





Pep reiteró su mirada independentista de Catalunya e hizo un llamado al gobierno hispano. "Esto es lo que más me duele: ver a gente en prisión o exiliada. Nada podrá volver a la normalidad hasta que no se solucione", manifestó.

Al finalizar, Guardiola rechazó las acusaciones de racismo que hiciera el marfileño Yaya Touré en su contra y enfatizó que "es mentira y lo sabe, estuvimos juntos dos años y ahora es cuando lo dice, jamás me lo dijo cara a cara".