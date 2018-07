Griezmann explicó por qué no celebró su gol ante Uruguay

Antoine Griezmann sorprendió a todos al no celebrar el tanto que le anotó a Uruguay por los cuartos de final del Mundial de Rusia. Aunque después del cotejo el mismo jugador explicó por que tomó aquella decisión.

"En mis primeros pasos en el mundo del fútbol siempre tuve un uruguayo que me ayudó, que me enseñó lo bueno y lo malo de este deporte y de la vida. Tengo mucho respeto a Uruguay y además he jugado contra amigos".

El delantero galo es un enamorado del país charrúa. Bebe regularmente mate y tiene un vínculo muy especial con su compañero en el Atlético de Madrid Diego Godín, capitán de los charrúas, que es, además, el padrino de su hija.

Sobre la clasificación para las semifinales, se mostró "muy feliz" aunque pide tranquilidad para el país y sus compañeros ante una hipotética final: "Aún falta un partido antes de la final. Debemos estar concentrados aunque lo celebremos esta noche", cerró Griezmann.