Gremio demandará a Barcelona a la FIFA por fotos de uno de sus jugadores vestido de culé

El Gremio decidió denunciar al FC Barcelona ante la FIFA y todo por una fotografía del mediocampista del elenco brasileño Arthur, quien sale vestido con la camiseta del cuadro catalán y acompañado por un miembro de la secretaría técnica del club. Por lo que el presidente del elenco de Porto Alegre decidió tomar cartas en el asunto.

El interés de los culés por el prometedor jugador, de 21 años, es público. El propio secretario técnico del club catalán, estuvo esta semana observando en directo al futbolista en la final del certamen sudamericano ante Lanús.

Pese a esta situación, la imagen que empezó a circular como la pólvora este viernes, en la que el jugador aparece vestido con la camiseta del conjunto español y junto a André Cury, ha enrabiado a los responsables de Gremio, que denunciarán al club catalán ante la FIFA y llegarán hasta las últimas consecuencias.

"Nadie del Barcelona se ha puesto en contacto con nosotros. Nos informaron de que el representante del ellos quería conocer a la familia de Arthur y no nos pareció mal, pero lo de posar con la camiseta es innecesario. Iremos a la FIFA", lanzó el dirigente brasileño.

Barcelona are in negotiations to sign Grêmio midfielder #Arthur. The 21-yo was even seen wearing the Barcelona jersey today, following a meeting in Porto Alegre with agent Jorge Machado and the Catalan club. pic.twitter.com/2066QduaMT