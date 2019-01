Gonzalo Lama: 'Tenía problemas de ansiedad y depresión'

El tenista nacional Gonzalo Lama atraviesa un complicado momento personal y se confesó a través de una carta, en la que señaló haber vivido un duro momento personal y deportivo que lo llevó a un cuadro de depresión.

A través de un manifiesto que realizó en el portal Séptimo Game, el deportista aseguró que el hecho de querer mostrar su mejor versión terminó cargándole una responsabilidad que no supo lidiar. "Esos sueños cumplidos también acarrearon una mayor auto exigencia, que en un momento me terminó pasando la cuenta en el mejor pasaje de mi carrera".

El tenista confesó que tras una lesión que sufrió y el proceso de recuperación que debió lidiar terminó por generarle una decaída anímica importante. "Toda esa pasión que sentía por el tenis comenzaba a disiparse. Cuando volví a jugar ya no era el mismo. No tenía esas mismas ganas y sentía dolores en todos lados. Mentalmente era frágil".

Tras sufrir un incidente durante un automóvil, el deportista chileno fue diagnosticado por un cuadro de depresión que debía ser tratado cuanto antes. "Un día manejando de vuelta a casa después de mi sesión de kinesiología, me empezó a faltar la respiración y comencé a sentir una angustia terrible en el pecho. La psiquiatra me dijo lo que jamás pensé que iba a escuchar: tenía problemas de ansiedad y depresión y eso requería de un tratamiento".

Luego de comenzar un tratamiento junto a una psiquiatra, el tenista señaló que comenzó a darse cuenta de la realidad en la que vivía y las ganas de poder seguir compitiendo. "Al final me di cuenta que si uno no trabaja con convencimiento y constancia, las cosas no llegan por arte de magia. La verdad es que con todas estas experiencias que he tenido, ahora pasé de pocas a muchísimas ganas de jugar, volver a competir y tener esa mentalidad asesina que me caracteriza".

El chileno se encuentra en el puesto 633 en el ranking ATP con 25 puntos y espera poder mostrar un alza durante este año en los distintos torneos que enfrentará.