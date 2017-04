Gonzalo Jara y reclamos contra los árbitros: "No es llorar"

La Universidad de Chile acumula un total de 33 tarjetas amarillas, encumbrándose como el equipo más amonestado del Clausura.

Sin embargo, las críticas contra el arbitraje se mantienen en la tienda laica y esta vez fue Gonzalo Jara quien se refirió a las decisiones de los encargados de impartir justicia en el fútbol.

El defensa advirtió que "poner en discusión a los árbitros es un arma de doble filo". Sin embargo, señaló que "si Johnny Herrera hace una crítica al arbitraje, en parte la comparto. Por ahí la expulsión de Gonzalo Espinoza pudo haber estado ajustada".





"Soy bien sincero en aceptar mis errores. Personalmente, he bajado mucho las revoluciones en cuanto al comportamiento dentro de la cancha, pero hay situaciones del juego que quizá no se miden con la misma vara", añadió

El defensa ejemplificó con "el codazo que me pegan en Antofagasta, si lo pego yo sin tener amarilla, quizá me terminan expulsando a mí".

"No es llorar. En el momento que nos expulsan un jugador con Antofagasta, nosotros seguimos jugando el partido, lo terminamos ganando y no estamos llorando", criticó.





Además, hizo una suposición de que "como jugadores podríamos decir que si un árbitro no expulsó o no cobró un penal, que a la otra fecha no arbitre, que sea castigado de la misma forma".

Universidad de Chile enfrentará a Santiago Wanderers por la undécima fecha del Clausura y esta es la alineación preliminar que maneja Ángel Guillermo Hoyos.