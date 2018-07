Gonzalo Jara y las críticas: "No me cambian ni mi forma de ser ni de jugar"

Gonzalo Jara conversó de todos los temas este jueves en el CDA y puso en duda su futuro cuando finalice contrato con los azules en diciembre de este año.



"Veré si puedo seguir acá o si tengo algo de afuera, no le voy a cerrar las puertas a nada. El día que volví a Chile fue para quedarme acá. No quería volver a Europa, sentía que ya había pasado mi momento. Pero no le cierro las puertas a otro fútbol, donde yo me sienta cómodo familiarmente. Tampoco busco exigirme más de lo que yo quiera", dijo el zaguero.



El defensor de la U abordó las críticas tanto del periodismo como de los hinchas y manifestó sentirse "súper maduro en eso. Y las críticas las tomo como críticas del periodismo (…) El tema de los hinchas no me va ni me viene. Yo soy el primer autocrítico y tengo muy claro cuando juego bien o cuando juego mal. No me cambia ni mi forma de ser ni de jugar".



No obstante, Jara aseguró que al equipo le falta mucho para crecer en lo colectivo. "Eso va de la mano con el tiempo que pueda tener el profe para trabajar, que realmente no lo hemos tenido. Vamos reforzando conceptos y cosas que nos van hacer creciendo mucho más", indicó.



"Estamos trabajando mucho el concepto de posesión, presión, que se tienen que ir dando y a medida de que pasen los partidos tenemos que ratificarlo", agregó.