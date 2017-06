Gonzalo Jara: "Portugal no nos va a cambiar la forma de jugar"

DIEGO SAEZ, ADN EN MOSCÚ

El defensa de la selección nacional Gonzalo Jara aseguró, en conversación con los enviados especiales de ADN en Rusia, que espera que ante Portugal sea el juego colectivo de La Roja el que prime ante individualidades de la talla de Cristiano Ronaldo.

El zaguero de la Universidad de Chile destacó el nivel de los partidos que ha enfrentado el combinado nacional en la Copa Confederaciones, que a su juicio "son intensos y difíciles. Este tipo de campeonatos nos pueden permitir anticipar como van a ser los duelos en un eventual mundial al que esperamos clasificar. Estos son y se viven como partidos de Mundial", dijo.

Respecto al duelo frente a Australia, Jara dijo que fue totalmente distinto en lo táctico a lo que vivieron frente a Camerún y Alemania. "Ellos necesitaban ganar y anotarnos goles para poder clasificar. No nos sorprendió la forma en que salieron a buscar el partido. Lo que no pudimos hacer es plantear el juego que hacemos siempre, y debimos ponernos al nivel de lo que ellos proponían. Ellos (Australia) se vieron muy beneficiados por el tema físico, corrieron mucho. Y me sorprendió que hayan mantenido el planteamiento durante todo el partido”, sostuvo.

El defensor nacional destacó el aporte de los jugadores que no habían tenido tantos minutos con la camiseta de la Selección en el partido, marcando luces a su juicio del futuro proceso de recambio generacional del equipo de Pizzi, "que tiene que ser cuidadoso y se debe ir dando naturalmente. Chile tiene jugadores. Ayer le tocó a Martín Rodríguez, está Paulo (Díaz), Enzo (Roco), en defensa. Y hay muchos más. Jugadores tenemos. Tener un Alexis (Sánchez), o un Arturo (Vidal) más adelante va a ser difícil, y eso le pasa a todas las selecciones nacionales. Por eso insistimos en que es lo colectivo lo que nos va a llevar lejos", aseguró Jara.

Respecto al juego de la selección, Gonzalo Jara destacó la evolución y la madurez con que la Roja enfrenta sus compromisos, sin renunciar a su convicción ofensiva. "Nosotros buscamos tener no solo la posesión del balón, sino sobre todo, buscamos el arco contrario. Es la forma en que leemos y entendemos el juego. Y si no se da en los primeros minutos del partido, la madurez que yo veo en este equipo es que no nos aburrimos ni nos cansamos. Seguimos jugando de la misma forma, no nos desesperamos”, agregó el defensor.

Por ello, de cara al trascendental duelo de semifinales ante la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Jara afirma que a su juicio, será el grupo el que nuevamente permita al equipo nacional hacer frente a un partido complejo. "Es lo colectivo lo que nos ha llevado a lograr objetivos, y jugar de la forma en que lo hacemos. Tener a dos o tres jugadores superclase a nivel mundial marcan diferencia en lo individual, que nos suma, pero lo colectivo está antes que eso", reiteró.

Según Jara, hay mucha diferencia con el Portugal al que enfrentó La Roja en 2011 "Tenemos claro a lo que juegan, pero el entenderlo no nos facilita de por si las cosas. Cada partido es diferente, y nuestra mentalidad va a ser salir a ganar y buscar el triunfo. En el partido del miércoles va a ser fundamental lo que pueda hacer el equipo. Y en los mejores partidos que hemos realizado ante grandes jugadores, y nombres, les hemos marcado colectivamente", aseguró.

“La calidad individual que tiene Portugal, con Cristiano Ronaldo y otros jugadores a nosotros no nos va a cambiar la forma de jugar. Cambiaremos quizás nombres, pero la forma y la intensidad va a ser la misma de siempre. (...) Somos un equipo muy predecible en eso. Estamos tranquilos, porque nosotros también tenemos individualidades como Alexis (Sánchez) y Arturo (Vidal). Y me quedo tranquilo porque siempre que nos ha tocado jugar con equipos que tienen individualidades fuertes, el colectivo lo ha resuelto bien", dijo el defensor de la U.