Gonzalo Jara: Hay cosas en la selección que se tienen que aclarar

Tras el triunfo de la U ante La Serena por Copa Chile, Gonzalo Jara habló con la prensa en donde habló acerca de varios temas, entre ellos su paso por los estudiantiles así como también el cómo vive este nuevo Mundial que se avecina con la ausencia de la Roja.



Acerca de esto último, el zaguero que no ha vuelto a las nóminas del equipo nacional sostuvo que "no he sabido lo que pasa en la interna del plantel, pero hay cosas que se tienen que aclarar. Espero que se aclaren por el bien de la gente y de la selección. Esta generación, por todas las cosas que logramos, no se merece que se hable mal. Por ahí parte el respeto que tenemos que tener nosotros internamente".



En cuanto al cómo se debe resolver el clima en la selección, Jara reflexionó con que "más que una conversación grupal, creo que debe haber una entre las personas que hoy están en la disputa, más allá de nosotros que tenemos que alejarnos de lo que se puede conversar".



Con respecto a su paso por la U, Jara afirmó que "nunca he querido partir. Soy autocrítico y me doy cuenta de mis errores, pero yo no me quiero ir de acá. Tengo claro que termino contrato en diciembre y pienso cumplirlo. De la dirigencia tampoco se han acercado a mí. Estoy feliz acá, quiero terminar mi contrato y de la mejor manera".