Gonzalo Jara: 'En Estudiantes me reencanté con lo mío. Lo que viví en la U no fue muy bueno'

Gonzalo Jara analizó su vuelta a la selección chilena tras el buen momento que vive en el fútbol argentino defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata.

Tras su vuelta a la selección chilena, el zaguero manifestó su alegría de ser considerado nuevamente por el equipo nacional. "Feliz de estar de vuelta en la selección. Me voy sintiendo cómodo. Desde que salí de mi actual club, busqué volver a la selección".

Por su llegada a Estudiantes de La Plata, Jara aseguró que se volvió a motivar con el fútbol y que su paso por Universidad de Chile no lo pasó bien. "En Estudiantes me reencanté con lo mío. Lo que viví en la U no fue muy bueno. Tomé regularidad y el rendimiento que he tenido me permitió volver a la selección. Era un desafío más atractivo"

Sobre la ausencia de Marcelo Díaz en las nóminas, Jara señaló que es el cuerpo técnico el que debe tomar la decisión y ellos solo acatarán. "Yo también fui súper respetuoso en mis declaraciones cuando no era llamado. Nunca pregunté porque estaba tampoco. Nadie puede discutir el rendimiento que tiene Marcelo. Acá hay un cuerpo técnico que toma las decisiones, a nosotros nos queda acatarlo. De parte de nosotros no hay ningún cuestionamiento".

Además, aseguró que tanto Díaz como Eduardo Vargas deben tener ganas de sumarse a los trabajos del equipo nacional. "Acá son todos importantes, quizás en algún momento puedan estar. Ellos seguro querrán estar. En mi caso creo que puedo seguir dándole cosas a la selección".

Sobre las críticas a Reinaldo Rueda, el exjugador del Mainz señaló que más allá de los cuestionamientos, lo importante son los resultados. Además aseguró que siempre va a estar dispuesto a jugar por la selección. "Más allá si les puede gustar a ustedes, el resultado es mucho más importante que sostener una línea de juego. Nos pueden gustar jugadores, pero es el resultado el que se mantiene a largo plazo. No podría decirle que no a la selección. Siempre voy a pensar que le voy a deber más de lo que me pudo haber dado. La selección nos puso en lo más alto como jugadores. Y nos hizo estar en mejores clubes".

Por el momento actual que vive Universidad de Chile, Jara confesó que pese a los malos resultados, se llevó el mejor recuerdo. "Siempre me fui a clubes donde quise estar. Yo fui a la U porque siempre quise estar ahí. Después te pueden criticar o no. No me fui decepcionado, soy muy autocrítico y quizás me tocó vivir un momento en el club que no fue el mejor. Me voy con la gracia de haber conocido gente que hasta el día de hoy son muy importantes en la vida. Lamento el momento que está viviendo la U".

Sobre el retraso de Arturo Vidal a los entrenamientos, el zaguero aseguró que el jugador del Barcelona va a querer jugar igual pese a haberse integrado tarde. "Yo recién voy a entrenar hoy. Muchas veces no estuvo bien y terminaba jugando y ganando. Para nosotros es muy importante. Es fundamental para nosotros. Él va a querer jugar siempre".

El partido entre la selección chilena y México será el primer duelo amistoso del equipo de Reinaldo Rueda en Norteamérica. Se disputará el día viernes 22 de marzo a las 23:15 horas.