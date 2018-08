Los rumores que vinculaban a Gonzalo Higuaín en el Milan se hicieron realidad. Este jueves el cuadro rossonero presentó a su nuevo fichaje estrella, que defendió los colores de la Juventus durante la última temporada.



La operación se concretó tras el pago 18 millones de euros por el préstamo con opción de compra del "Pipita".



Por otro lado, Leonardo Bonucci retornó a la Juve tras su bullada salida hacia el Milan durante la temporada pasada, y ya se puso bajo las órdenes de Massimiliano Allegri.

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...

👋🏻 @G_Higuain



🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC