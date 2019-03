Gonzalo Higuaín anunció su retiro de la selección argentina

Gonzalo Higuaín anunció su retiro de la selección de Argentina, manifestando su molestia por todas las críticas que recibió cuando vistió la camiseta albiceleste.

El exJuventus siempre fue indicado como uno de los principales fracasos de Argentina en las distintas competiciones, por sus errores al momento de definir en instancias claves como ante Chile por la Copa América (en dos oportunidades) o Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

El delantero del Chelsea aseguró al programa 90 Minutos de Fox Sports Argentina, que quiere dedicarse a compartir con su familia y no tener que estar siendo criticado constantemente. "Mi ciclo en la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros. Así que se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy".

Sobre las burlas y críticas que tenía que lidiar cuando defendía la camiseta de Argentina, el "Pipita" confesó que su familia era la que resultaba más afectada. "Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Siempre traté de dar lo mejor".

Ahora, la selección trasandina de Lionel Scaloni tendrá la misión de buscar algún reemplazante para la ofensiva pensando en la Copa América de Brasil.