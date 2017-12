Gonzalo Fierro: "Me dieron unas ganas terribles de llorar cuando entré"

Cuando faltaban cinco minutos para el final, con el título en el bolsillo, Gonzalo Fierro entró a la cancha en reemplazo de Jaime Valdés. El jugador, alguna vez capitán de Colo Colo, sumaba así sus primeros minutos en el Torneo de Transición con la camiseta alba. Puso un pie en la cancha, y el público del Ester Roa comenzó a corear su nombre.

"Me dieron unas ganas terribles de llorar cuando entré", reconoció.

Nunca fue considerado por Guede durante el torneo, pero Fierro asume la situación como un profesional. "Es parte del fútbol, del trabajo que tienes".

"Siempre he jugado y siempre he apoyado y cuando no he jugado he apoyado aún más", agregó.