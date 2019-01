Gonzalo Fierro desclasifica su relación con Pablo Guede: 'Sí, tuve roces con él'

Gonzalo Fierro desclasificó cómo fue su relación con Pablo Guede durante su estadía en Colo Colo, donde fue relegado por largo tiempo fuera de las convocatorias.

En entrevista con CDF, el lateral explicó que "nunca tuve un problema con un técnico, a pesar de que de repente se decían muchas cosas, sobre todo en el último tiempo. Pero nunca tuve problemas con él (Guede)".

"Siempre cuando hubo algún roce, o hubo algo que había que hablar, yo se lo presentaba, nos sentábamos a conversar y el tema se cerraba. Pero sí, tuve muchos roces con él por temas futbolísticos que a lo mejor yo no compartía, pero lamentablemente él era el técnico y uno tenía que aceptarlas", añadió.





Fierro recalcó que "para mí Pablo es un buen técnico, un muy buen técnico (...) no sé si habrá repetido un entrenamiento de la misma forma que dos o tres semanas atrás, siempre había algo nuevo".

"Los clásicos los ganó porque sabía cómo ganar los clásicos, a qué jugador había que dejar libre, a quién había que marcar. Es muy inteligente", agregó.

Pese a ello, puntualizó que Guede "no tiene buen trabajo de grupo, en cuanto al plantel" y consultado de si el argentino se abanderaba con algún jugador, respondió tajante: "claro".

"No quiero que se malinterprete, pero Claudio (Borghi) era un técnico tenía al plantel completo contento. Y yo sé que el que no juega nunca está contento, es lógico (...) pero Claudio sí lo hacía, tenía al plantel contento entero, pero Pablo (Guede) eso no lo supo manejar, en eso algunas veces falló", concluyó.