Gonzalo Espinoza: 'Traté de agotar las posibilidades para no operarme, pero no se pudo'

Gonzalo Espinoza sufrió una dura lesión que lo mantendrá cerca de cuatro meses fuera de la cancha. El volante conversó con ADN Deportes sobre todo lo que vendrá en su proceso de recuperación.

Para el jugador azul, obviamente esta complicación lo afecta emocionalmente y señaló que ya la venía arrastrando hace un tiempo. "La verdad que una lástima la lesión pero yo creo que era lo mejor. Estábamos dándole mucha sobrecarga y podría haber sido peor. Estoy achacado por el tema pero sé que volveré de la mejor manera. Al final de los partidos ya estaba sintiendo dolor. No sé si era por algún golpe. Traté de agotar las posibilidades para no operarme, pero no se pudo".

Además aseguró que durante esta semana se realizará la operación. "Recién me hice la resonancia pero yo creo que entre martes y miércoles estaría operándome. De ahí empezar a tratar de recuperarme, para no perder la musculatura".

Tras la victoria de ayer de Universidad de Chile por 3-0 a Deportes La Serena, Espinoza elogió el trabajo de sus compañeros. "Se ve un trabajo y estilo de juego que quiere el profesor. Mis compañeros están aplicándolo de la mejor manera y es importante cuando pasa eso en la pretemporada. Esperemos que nos sirva para afrontar la Libertadores, es lo más importante que tenemos. De ahí enfocarnos en el torneo, es largo y tenemos un equipo que dará la competencia en los dos torneos".

El cuadro azul jugará el día miércoles su segundo amistoso con público ante Universitario de Perú en Concepción a las 19:00 horas.