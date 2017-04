Gonzalo Espinoza tras la expulsión: "No voy a cambiar mi estilo de juego"

Gonzalo Espinoza sufrió su segunda expulsión en 10 fechas del Clausura. El volante dejó a la U con uno menos en la mitad del PT ante Antofagasta, sin embargo, los azules sacaron adelante la tarea y se impusieron por la cuenta mínima.



El jugador entregó sus sensaciones desde el CDA y se refirió a una posible apelación de Azul Azul. "Son jugadas naturales, tampoco voy a cambiar mi estilo de juego porque me hayan expulsado. Fue mala suerte. Por ahí llegué tarde a la pelota, pero no me voy a recriminar ahora", dijo el 5 azul.



Además, aceptó la expulsión, pero cuestionó el criterio de Carlos Ulloa. "No discuto la expulsión. Yo sé que fui fuerte, pero no sé si era tan directa. No me gusta meterme en el tema del arbitraje y respeto siempre las decisiones que tomen".



Sin embargo, agregó que "el criterio fue tomado de otra manera conmigo". Por último, no quiso adelantar sobre una posible apelación del club. "Vamos a ver qué pasa, no me voy a anticipar a nada. Espero estar ante la Universidad Católica, uno quiere estar en todos los partidos y más en un clásico", concluyó.