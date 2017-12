Goleador de la U busca un lugar en Celta y seguir pasos de Pedro Pablo Hernández

AS Chile

César Franco Lobos tiene 18 años y a partir de fines de septiembre inició una nueva vida. Tras ser sparring de la selección chilena en Copa Confederaciones volvió a armar sus maletas y se instaló en España para ser parte del Celta B.

La U lo prestó por una temporada y a mediados de 2018 el club hispano decidirá si le compra el pase. En la ciudad de Vigo, y en la previa de un duelo de Copa del Rey ante Eibar, el jugador recibió a AS Chile para hablar sobre estos casi tres meses en Europa.





En su conversación, Lobos reconoció que "acostumbrarme me costó, porque llegué solo, pero me he ambientado bien y me han apoyado bastante los dirigentes, entrenadores y compañeros".

"Llegué de una Copa Confederaciones donde sólo entrenaba y acá me llevó un poco de tiempo agarrar el ritmo. De todas formas me adapté rápido y estoy en un buen momento. He jugado algunos partidos por la juvenil, cinco de titular y he anotado tres goles, eso sin contar los que he hecho en amistosos", dijo.





Lo anterior mantiene a Lobos ilusionado de quedarse en Vigo -"vine para eso", ciudad donde ha compartido con Pedro Pablo Hernández.

"Estuve en la Copa Confederaciones con él y acá hemos hablado algunas veces. Tenemos una buena relación", concluyó.