Goleador de Bolívar con pasado en Chile: "Ya pasé el dato de cómo juegan los equipos de Guede"

Marcos Riquelme, delantero titular de Bolívar, conoce de memoria a su próximo rival: Colo Colo. El trasandino tuvo pasos por Palestino (2014-2016) y Audax Italiano (2016-2017), y fue dirigido por Pablo Guede en los árabes.



En la previa del trascendental encuentro por Copa Libertadores, el "Pájaro" analizó el choque: "Será un partido muy difícil. Colo Colo es un gran rival, un difícil elenco. Tiene excelentes jugadores y siendo bien sincero es uno de los equipos que más sigo en Chile".



El ariete de 28 años reconoce que el tema de la edad de los jugadores del Cacique les puede pasar la cuenta en La Paz. "Tienen jugadores con edad alta y a ellos les puede afectar más la altura. Trataremos de aprovechar todo lo que nos pueda ayudar a conseguir un resultado positivo", agregó en una entrevista con La Tercera.



Riquelme en su paso por el cuadro árabe en 2015

Además, recordó cuando coincidió con Guede en 2015: "Tengo muy buenos recuerdos. Él me llevó a Palestino, me hizo jugar en el fútbol chileno. Salí goleador del torneo bajo su mandato y la verdad es que aprendí mucho con él".



Por último, aseguró que "ya les he dicho a mis compañeros cómo juegan los equipos de Guede. Ya pasé el dato. Tenemos una idea de cómo juega Colo Colo. Trataremos de contrarrestar todas sus armas. El partido ante Atlético Nacional lo vimos todos juntos porque coincidió con una concentración".