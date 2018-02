Goleador de Boca Juniors: "Juego al fútbol como jugaba mi vieja"

Era estrella del equipo más popular y número fijo en el Mundial, pero una lesión complicó todo. El delantero del Club Atlético Boca Juniors, Darío Benedetto, sufrió la ruptura de ligamentos cruzados el 19 de noviembre de 2017.

El atacante de 27 años está en período de recuperación y quiso analizar sus inicios en el fútbol, destacando una especial herencia para desarrollar su potencial en la cancha. "Yo juego al fútbol como jugaba mi vieja", le contó a Página 12.

Benedetto perdió a su madre Alicia a los 12 años, quien lo estaba apoyando en un partido de torneos infantiles y sufrió un paro cardiorespiratorio. "Son momentos duros y hay que saberlos superar de alguna manera", cuenta Benedetto.





"Mi vieja jugaba campeonatos de mujeres cuando ella tenía 25 o 30 años y me dijeron que lo hacía muy bien. Le pegaba con las dos piernas. Todo lo que se rumorea de mi vieja es que era muy buena", destacó el goleador Xeneize.

Sobre Alicia, el jugador dijo que "se me viene siempre a la cabeza cuando me pasan cosas buenas, como por ejemplo cuando salí campeón. Y también se me vino su imagen cuando me lesioné. En las cosas buenas y malas siempre la recuerdo".

Al finalizar, Darío Benedetto recalcó que "Ella quería que juegue profesionalmente. En Arsenal lo cumplí y yo sé que ella está feliz (...) Le encantaba que jugáramos a la pelota. Yo creo que está muy feliz".