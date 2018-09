Gol de Mohamed Salah fue elegido el mejor en el "The Best" de la FIFA

Mohamed Salah recibió un premio de consuelo en el "The Best" de la FIFA, ya que pese a no ganar el galardón al mejor jugador, que quedó en manos de Luka Modric, si consiguió alzarse con el mejor gol del año, hermoso tanto que le convirtió al Everton jugando por el Liverpool en la Premier League.

Su gol anotado durante el duelo del torneo ingles, le reportó el premio que por primera vez recae en sus brazos.

"Quiero agradecer a todo el mundo que me ha votado. Espero llevarme otro galardón hoy", aseguró el egipcio tras recibir el trofeo en la gala.

EL GOL CON QUE SALAH GANÓ EL PREMIO