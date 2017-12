Gol de Matías Fernández fue elegido como el mejor de la temporada del Milan

Matías Fernández volvió a aparecer en el mundo Milan pese a haber abandonado el club para jugar en el Necaxa mexicano.



El "picotón" del chileno ante Genoa, válido por la fecha 29 de la Serie A, fue elegido como el mejor gol de la temporada 2016-2017 del club por los hinchas.



Así lo dio a conocer el cuadro "Rossoneri" en su cuenta de Twitter, donde felicitó al volante por su conquista.





Your votes are in! Chiuse le votazioni!

Lapadula's back-heel + Mati's sublime lob past the keeper + the love of the Chilean Red and Black fans = The Best Goal from 2017! ⚽❤⚫

Congratulations Mati! 👏🏻🇨🇱 pic.twitter.com/VtzhdHvfPW