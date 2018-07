"Go Kane": Indignación en Colombia por polémica portada de The Sun

Indignación ha generado en Colombia la portada del diario británico The Sun, especializado en chismes, deportes y farándula.

Previo al último duelo de octavos de final entre Inglaterra y la selección sudamericana, el rotativo tituló apelando al viejo estereotipo que relaciona al país cafetero con las drogas.

En la portada aparece el goleador Harry Kane con el título "Mientras los tres leones (apodo de la selección inglesa) enfrentan al país que le dio al mundo a Shakira, gran café y, eh, otras cosas... nosotros decimos 'Go Kane'".

La última frase es un juego de palabras con la pronunciación en ese idioma de "cocaine", que en español significa "cocaína".

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tomorrow's front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB