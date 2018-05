Giovini: "Queremos sumar ante Colo Colo y clasificar a la Sudamericana"

Lucas Giovini hará su debut por Unión La Calera en este torneo el próximo lunes ante Colo Colo en el estadio Monumental.



El golero trasandino reemplazará a Gabriel Arias, quien se encuentra de gira con la selección chilena tras ser convocado por Reinaldo Rueda.



"No voy a trabajar para que no se note la ausencia de Arias, sino para el bien del grupo. Tengo 36 años y ya he jugado un par de partidos ante el "Colo" en su cancha. Vengo trabajando bien físicamente y tácticamente. Estoy tranquilo, porque sé que puedo dar lo que siempre doy", dijo en conversación con Los Tenores.



El exgolero de Quilmes llenó de elogios a su compañero de equipo por la nominación a la Roja e incluso lo postuló como sucesor de Claudio Bravo: "Gabi ha tenido un torneo muy bueno. De hecho, tiene su premio de estar en la selección que es muy merecido. Es un gran profesional. Vino por un sueño y lo está cumpliendo. Ha tenido tapadas importantes y ha hecho que el equipo gane".



"Puede ser un sucesor de Bravo. Está en la parte alta de los arqueros chilenos y debería tener la primera opción para jugar en esta gira", agregó.







Respecto al duelo con el Cacique, Giovini llamó a no confiarse por las ausencias del rival. "Colo Colo tiene bajas importantes, pero no deja de ser Colo Colo y merece su respeto y preparación como todo los partidos. Es Colo Colo y sabemos que se hace fuerte en casa", indicó.



Por último, se sinceró con que el objetivo inicial era pelear por no descender, pero que con el correr de los partidos cambiaron los planes: "Nosotros empezamos este torneo con el objetivo de sumar con los rivales directos para permanecer en Primera. Pero nos fuimos dando cuenta que jugábamos bien a la pelota y que ya éramos superiores a diversos rivales".



"Hoy estamos en una posición que quizás no imaginamos al principio del torneo. Estamos con la convicción de que queremos clasificar a una Sudamericana, queremos seguir en esta senda. Necesitamos sumar el día lunes antes Colo Colo", concluyó.